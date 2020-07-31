У Нюрбинского драмтеатра — радость

В г.Нюрба Республики Саха (Якутия) в рамках региональной части национального проекта «Культура» идет строительство нового здания, где разместится Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия).

Уже завершен нулевой цикл строительства – подготовлена почва, фундамент, цоколь, цокольное перекрытие. Обеспечены технические условия для подведения коммуникаций. Сегодня идет возведение стен первого этажа. Новый театр будет двухэтажным с техническим этажом и сценической коробкой. Зал рассчитан на 250 зрителей.

Как рассказал начальник Инвестиционно-строительного управления Нюрбинского района Макар Семёнов, из-за пандемии была небольшая задержка, но две недели назад на объект прибыло две бригады строителей, темп строительства увеличен, и график постепенно нормализуется.

«Отрадно заметить, что на части работ задействовано около 10 местных молодых ребят, которые работают очень добросовестно на бетонных работах, ведь строят театр для своего города. В этом году должна быть закончена коробка здания, все возможности для этого у застройщика ООО «РДР-групп» имеются», — отметил Макар Семенов.

Объект будет сдан осенью 2021 г., а уже в ноябре театр планирует сыграть на новой сцене и первую премьеру. Столетие Якутии Нюрба встретит уже с новым театром.

«Как поклонница Нюрбинского театра со дня его открытия, я очень рада, что наконец-то у театра будет современное, новое, собственное здание, где мы увидим современные спектакли, где будут проходить все наши значительные культурные события», — поделилась жительница Нюрбы Елизавета Прокопьева.

Нюрбинский театр в этом году откроет 55-й театральный сезон. В 1966 году 17 выпускников Щепкинского театрального училища поехали работать в Нюрбу и заложили основы и традиции нынешнего Нюрбинского драматического театра. Сегодня это один из ведущих театров малых городов России. При этом сейчас он ютится в маленьком ветхом одноэтажном деревянном здании 1966 года постройки. Старое здание признано полностью изношенным, не отвечает нормам противопожарной безопасности, имеет крен, зимой в нем холодно, ремонту оно не подлежит. Поэтому труппа ждет новый театр с большим нетерпением.