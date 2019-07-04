У Нижнего Бестяха задержали изготовителей марихуаны

В результате личного сыска оперативником ОНК Отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району выявлен факт изготовления наркотического вещества марихуаны в лесном массиве вблизи пос. Нижний Бестях.

Полицейский, выехав на местность, обнаружил двоих ранее судимых за совершение наркопреступления местных жителей, при которых было обнаружено вещество растительного происхождения темного цвета. Впоследствии, проведенное исследование показало, что изъятое вещество является марихуаной.

По материалам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении 38 и 59-летнего задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.