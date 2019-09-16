16.09.2019
20:59
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Светская хроника

У Николая Габышева родился сын!

Известный шеф-повар и ресторатор Николай Габышев поделился в соцсетях радостной вестью — у него родился сын.

Сегодня супруга Эльвира с новорожденным выписались из Перинатального центра.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2eIb5FpIe-/
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