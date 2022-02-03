У невакцинированных людей сохраняется угроза тяжелого течения ковида 😱

«У вакцинированных и ревакцинированных людей медики наблюдают легкое течение заболевания ковидом. Для невакцинированных угроза тяжелого течения заболевания сохраняется. Это мы видим на анализе четырех недель», — сообщила Ольга Балабкина сегодня на брифинге оперштаба.

Сегодня в Якутии первым компонентом вакцинировано более 80% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 54% тех граждан, у кого наступил срок.

Вице-премьер напомнила, что нужно ревакцинироваться через шесть месяцев после получения вакцины, несмотря на то, что сертификат действителен один год.

Продолжается вакцинация среди детей. В республику поступило 720 доз детской вакцины, которая распределена между столицей и районами. Вакцину получили 88 детей.

Ольга Балабкина сообщила, что увеличивается число выздоровевших от ковида. За последние сутки выздоровели 2403 человека, днем ранее – 1521.

За сутки в республике с диагнозом COVID-19 госпитализирован 141 человек, в том числе 31 ребенок. Днем ранее в стационар поступили 123 человека.

Как правило, госпитализируются невакцинированные пожилые граждане, дети и лица с медицинским отводом. «Этим категориям нужно постоянно соблюдать ограничительные меры, заботиться о собственном здоровье и серьезно рассмотреть возможность вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания», — сказала вице-премьер.

Всего за последние сутки выявлен 3381 случай инфицирования коронавирусом. Днем ранее зафиксировано 3314 заболевших. Подчеркнуто, что наметилось небольшое снижение темпов роста числа выявленных инфицированных при увеличении объемов тестирования в целом по всей республике.