20.06.2022
18:17
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Общество

У нетрезвых охотников отберут разрешение на хранение оружия

Охотников предупредили о грядущих изменениях в законодательстве. С 29 июня 2022г. вступают изменения в Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150 «Об оружии».

Так, у владельцев оружия, привлеченных к административной ответственности за неуплату штрафа в срок, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления автомобилем лицу в нетрезвом виде будут аннулированы разрешения на хранение и ношение оружия.

Фото: тгк Ykt. criminal
Источник: тгк Ykt. criminal

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