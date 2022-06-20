У нетрезвых охотников отберут разрешение на хранение оружия

Охотников предупредили о грядущих изменениях в законодательстве. С 29 июня 2022г. вступают изменения в Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150 «Об оружии».

Так, у владельцев оружия, привлеченных к административной ответственности за неуплату штрафа в срок, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления автомобилем лицу в нетрезвом виде будут аннулированы разрешения на хранение и ношение оружия.