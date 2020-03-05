У нас есть четкий план по борьбе с коронавирусом – власти Якутии

Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС(Я), и Маргарита Игнатьева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), прокомментировали эпидемиологическую обстановку в регионе.

«Вчера, 4 марта, в режиме ВКС состоялась конференция, в которой заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заслушала регионы. Определены действия для предотвращения завоза коронавируса на территорию России. Действия органов государственной власти республики совершаются по четкому алгоритму», — подчеркнула Ольга Балабкина.

Вчера авиакомпания «Якутия» выполнила чартерный рейс из Сеула. В Якутск прибыли 52 пассажира, все они имеют российское гражданство и живут в Якутии. У них были отобраны анализы и исследованы в вирусологической лаборатории Роспотребнадзора в Якутске. Все анализы отрицательные на коронавирус.

Прибывшие из Сеула граждане будут ежедневно наблюдаться на дому с отрывом от работы, посещения образовательных учреждений. По истечению 14 карантинных дней они будут выписаны от медицинского наблюдения.

В Якутии усиливается работа по дезинфекции в местах массового скопления людей, социальных учреждениях и общественном транспорте.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РС(Я), главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева призвала не поддаваться панике.

«Коронавирус, как и практически все ОРВИ, передается через слизистые — это глаза, нос, рот. Нужно чаще мыть руки, потому что по статистике человек за сутки притрагивается к своему лицу до 5000 раз. Заразиться на расстоянии больше одного метра от другого человека коронавирусом без непосредственного контакта с ним, например, через рукопожатие и объятия, маловероятно», — сказала Игнатьева.

Каждый якутянин, прибывающий из неблагоприятных стран, это КНР, Южная Корея, Италия и Иран, попадает под контроль медиков. В ежедневном режиме формируются списки прибывающих из этих стран в санитарно-карантинном пункте аэропорта «Шереметьево».