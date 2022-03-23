У мошенников появился новый способ отъема денег

Полиция предупреждает: у мошенников новый способ под предлогом продажи продуктов и товаров

Дистанционные мошенники используют все новые способы обмана граждан для выманивания денег.

Помимо того, что злоумышленники продолжают названивать своим потенциальным жертвам от имени сотрудников банков или полиции, сейчас они стали распространять ложные объявления о продаже и доставке социально-значимых продуктов питания и других товаров по заниженным ценам.

Представляясь предпринимателями, поставщиками, представителями торговых сетей, аферисты пользуются актуальной ситуацией и обманным путем похищают значительные суммы денег у людей.

Полиция призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, а также объявлениям в сети. Не совершайте финансовые операции по требованию незнакомцев и не оформляйте онлайн-кредиты под их влиянием.

ВЕДЬ ИМЕННО ВАМ, А НЕ МОШЕННИКАМ, ПРИДЕТСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЭТИ КРЕДИТЫ!!!

Никогда ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону реквизиты вашей банковской карты, код на ее обратной стороне, а также приходящие в СМС пароли для подтверждения операций.

Не направляйте свои деньги на неизвестные, продиктованные вам счета!!

Берегите свои деньги!!