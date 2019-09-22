У молодой звезды родился сын

У актера Ивана Константинова, сыгравшего главную роль в фильме «Надо мною солнце не садится», родился сын.

Иван сыграл в самом кассовом фильме Якутии роль Алтана — вайнера, который помогает старику найти некогда утраченную дочь.

В жизни Иван так же любит снимать вайны, но в отличие от холостого Алтана, у него есть семья.

Однажды в интервью SakhaLife.ru актер признался, что его будущая супруга так же является студенткой и находится в академическом отпуске.

На днях у звезды родился сын.