22.09.2019
14:50
652

Светская хроника

У молодой звезды родился сын

У актера Ивана Константинова, сыгравшего главную роль в фильме «Надо мною солнце не садится», родился сын.

Иван сыграл в самом кассовом фильме Якутии роль Алтана — вайнера, который помогает старику найти некогда утраченную дочь.

В жизни Иван так же любит снимать вайны, но в отличие от холостого Алтана, у него есть семья.

Однажды в интервью SakhaLife.ru актер признался, что его будущая супруга так же является студенткой и находится в академическом отпуске.

На днях у звезды родился сын.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2rRA0cABZg/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх