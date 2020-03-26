У молодого человека, прилетевшего в Якутск из Англии, предварительно положительный анализ на коронавирус

Заместитель Председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева прокомментировали текущую ситуацию по состоянию на 26 марта.

Маргарита Игнатьева сообщила, что утром были подтверждены четыре положительных анализа и всего в республике имеет место 14 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Также появился один предварительно положительный анализ на коронавирус.

«Хорошо сработала система наблюдения. Вчера в аэропорту г. Якутска работниками санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора выявлен молодой человек, якутянин, прилетевший в Якутск через Москву из Великобритании. С небольшими признаками ОРВИ он был остановлен и скорой помощью доставлен в провизорное (диагностическое) отделение инфекционной больницы. Анализ, проведённый сегодня в нашей лаборатории, показал положительный результат. Гражданин помещен в отделение инфекционной больницы, дома не был. Анализ завтра утренним рейсом отправим в Новосибирск», – сказала главный санитарный врач.

Вице-премьер Ольга Балабкина напомнила, что Глава республики Айсен Николаев подписал изменения и дополнения в Указ о введении режима повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В соответствии с новым указом определены меры, способствующие тому, чтобы граждане во время каникул, объявленных Президентом страны Владимиром Путиным, не покидали свои дома.

В настоящий момент все ограничительные меры, принятые по городу Якутску – по торговым центрам, детским площадкам, фитнес-залам, салонам красоты – направлены на то, чтобы граждане находились дома. Открытыми остаются только места, реализующие товары и услуги первой необходимости.

«Со вчерашнего дня на карантине должны находиться граждане старше 65 лет. Они как люди советской закалки четко понимают, что такое дисциплина. Уверена, чтобы сохранить здоровье, они будут находиться дома. Но информация еще не дошла до всех, и большая просьба довести с помощью средств массовой информации», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Также установлено ограничение, обязывающее родителей проследить за местонахождением своих детей.

Вице-премьер пояснила, что ограничительные меры нацелены на снижение рисков от распространения вирусной инфекции. «Для того, чтобы остановить коронавирус, наши двери должны быть закрыты», – сказала она.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что глава государства Владимир Путин объявил меры, направленные на смягчение социальных последствий, которые предусмотрены практически для каждой категории граждан: мам, пожилых людей, предпринимателей. «Сегодня все предприниматели несут потери, это необходимо для сохранения здоровья всем, в том числе и предпринимателям и их семьям. Здоровье невозможно купить», – заявила вице-премьер.

«Перенос даты голосования по поправкам в Основной закон страны обоснован необходимостью обезопасить граждан страны», – отметила заместитель Председателя Правительства.

Ольга Балабкина заострила внимание на то, что на сегодня все детские сады – муниципальные, государственные, частные, должны быть закрыты. Для категории граждан, работающих круглосуточно, в каждом муниципальном образовании будет определен дежурный детский сад.

Вице-премьер заявила, что повышение оплаты труда врачам, которые работают в очагах инфекции, будет. Исходя из того, что медицинская помощь оказывается по тарифам, ТФОМС установил тариф за лечение коронавирусных больных. Кроме того, из государственного бюджета республики будет оказана доплата медицинским работникам в зависимости от категорий, времени работы, места работы в очаге. На днях Правительство республики определит сумму средств, которая первоначально пойдет на эту доплату.

Ольга Балабкина отметила, что УФМС, МВД, Роспотребнадзор отслеживают списки прибывающих из-за пределов республики, вся информация открытая. «Известно сколько человек прилетает завтра, послезавтра, потом списки сверяются санитарной службой, если вдруг кто-то сдал билет. Например, знали, что прилетает коллектив «Виртуозы Якутии», приняли меры по обеспечнию безопасности других граждан в самолете», – сказала она.

Маргарита Игнатьева дополнила, что неизвестно, сколько человек прибудет в ближайшем будущем, подсчет провести невозможно. «По количеству прибывших из-за границы в течение марта месяца, идем наравне с крупными регионами, к примеру, с Красноярским краем или со Свердловской областью»– отметила руководитель ведомства.

Главный санитарный врач сообщила, что с 14 февраля вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора провела больше 2,5 тысяч анализов, столько людей обследовано. В то же время количество исследований больше, около 3 тысяч, так как у некоторых людей по показаниям берутся две пробы, это мазок из зева носа и анализ крови.

«С начала марта задействовали две лаборатории и на трех больших аппаратах делаем в среднем в сутки 250 анализов. В один день было проведено 349 анализов. Давно перешли на круглосуточный режим работы. Со вчерашнего дня в помощь нам открылась одна лаборатория в Якутской республиканской больнице №3, и часть анализа будет проводиться там. Сейчас готовится еще лаборатория СПИД-Центра. В дальнейшем, если ситуация будет ухудшаться, по республике в учреждениях здравоохранения 8 лабораторий, которые могут делать анализы», – пояснила Маргарита Игнатьева.

Руководитель ведомства отметила, что пока в России процесс распространения коронавируса идет медленно, нет резких скачков, как в других странах, или как это начиналось в Ухане, КНР.

«Россия училась на ошибках других стран, и был период два месяца, когда страна готовилась к эпидемии. С января начали отслеживать границы с Китаем, со странами Юго-Восточной Азии. По всей стране открыли, особенно в ДВФО, обсерваторы, проводили термометрию, встречали все международные рейсы. В обсерваторы направляли как жителей Китая, иностранных граждан, так и своих соотечественников, прибывших к нам из неблагополучной страны. Проводилось обучение медиков. Поэтому в России, в том числе в Якутии, нет такого резкого подъема уровня распространения коронавируса», – сказала главный санитарный врач.

Маргарита Игнатьева подчеркнула, что много якутян продолжают прибывать из-за границы и они потенциально могут быть источником распространения коронавируса в республике, поэтому работа продолжается в этом направлении.