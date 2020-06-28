У мэра Якутска большой юбилей!
На следующей неделе после дня голосования, самый популярный мэр России Сардана Владимировна празднует свой день рождения.
Жизненные вехи самой популярной якутянки:
Сардана Владимировна родилась 2 июля в селе Чурапча. В Якутске она училась во 2-й школе.
Образование
Имеет два высших образования: в 1993 году окончила историко-юридический факультет Якутского госуниверситета по специальности «преподаватель истории», в 1998 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность
- Началась в Октябрьском райкоме ВЛКСМ города Якутска;
- с 1993 по 1996 год работала специалистом отдела по делам молодежи, спорта физической культуры и спорта Администрации столицы республики;
- с 1996 по 1998 год работала в Министерстве по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта, где прошла путь от главного специалиста до начальника отдела;
- в 1998 перешла на работу в Национальную вещательную компанию «Саха» начальником отдела организационной и кадровой работы;
- в 2000 году Сардаана Владимировна назначена помощником депутата Государственной Думы РФ Виталия Николаевича БАСЫГЫСОВА;
- с 2004 по 2007 год занимала пост заместителя генерального директора ОАО «Туймаада Даймонд»;
- в 2007 году по распоряжению главы города Юрия ЗАБОЛЕВА, назначена заместителем главы Городского округа «Город Якутск» — руководителем аппарата Окружной администрации.
В 2012 году с приходом новой команды ушла из Окружной администрации Якутска.
Некоторое время опять работала в НВК САХА.
Затем была принята на работу в аэропорт Якутск, где трудилась до своей победы на выборах мэра Якутска.
Клички
Железная леди, Терминатор, Чудо-мэр, Чудо-женщина и Мэр здорового человека.
Выборы
В сентябре 2018 года на всеобщих выборах была избрана главой городского округа «город Якутск». Сардана Владимировна не принадлежит ни к каким общественным объединениям, но выдвигалась от Якутского регионального отделения политической партии «Партия возрождения России».
Одержала победу с результатом 39,98%, опередив ближайшего соперника — представителя партии «Единая Россия», набравшего 31,70% голосов избирателей. Сардана Владимировна стала первой женщиной, вступившей на пост мэра Якутска.
Достижения на посту мэра Якутска
Двенадцать подвигов Сарданы Авксентьевой:
- Снизила стоимость проезда в общественном транспорте в Якутске;
- Продала дорогие служебные автомобили и запустила социальное такси на вырученные деньги;
- Сократила траты на проведение праздничных мероприятий;
- Уволила чиновника, заказавшего для мэрии банкеты на миллион рублей;
- Успокоила протестующих на митинге в стадионе «Триумф»;
- Сделала открытой работу мэрии Якутска;
- Вместо новогоднего корпоратива провела благотворительную акцию;
- Вместо показа балета, направила деньги на развитие библиотек;
- Сократила количество чиновников в мэрии Якутска;
- Начала борьбу со лже-кафе в Якутске;
- Выступила в защиту якутского шамана Габышева;
- Получила известность во всем мире.
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