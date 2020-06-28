28.06.2020
12:56
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Светская хроника

У мэра Якутска большой юбилей!

На следующей неделе после дня голосования, самый популярный мэр России Сардана Владимировна празднует свой день рождения.

Жизненные вехи самой популярной якутянки:

Сардана Владимировна родилась 2 июля в селе Чурапча. В Якутске она училась во 2-й школе.

Образование

Имеет два высших образования: в 1993 году окончила историко-юридический факультет Якутского госуниверситета по специальности «преподаватель истории», в 1998 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

  • Началась в Октябрьском райкоме ВЛКСМ города Якутска;
  • с 1993 по 1996 год работала специалистом отдела по делам молодежи, спорта физической культуры и спорта Администрации столицы республики;
  • с 1996 по 1998 год работала в Министерстве по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта, где прошла путь от главного специалиста до начальника отдела;
  • в 1998 перешла на работу в Национальную вещательную компанию «Саха» начальником отдела организационной и кадровой работы;
  • в 2000 году Сардаана Владимировна назначена помощником депутата Государственной Думы РФ Виталия Николаевича БАСЫГЫСОВА;
  • с 2004 по 2007 год занимала пост заместителя генерального директора ОАО «Туймаада Даймонд»;
  • в 2007 году по распоряжению главы города Юрия ЗАБОЛЕВА, назначена заместителем главы Городского округа «Город Якутск» — руководителем аппарата Окружной администрации.

В 2012 году с приходом новой команды ушла из Окружной администрации Якутска.

Некоторое время опять работала в НВК САХА.

Затем была принята на работу в аэропорт Якутск, где трудилась до своей победы на выборах мэра Якутска.

Клички

Железная леди, Терминатор, Чудо-мэр, Чудо-женщина и Мэр здорового человека.

Выборы

В сентябре 2018 года на всеобщих выборах была избрана главой городского округа «город Якутск». Сардана Владимировна не принадлежит ни к каким общественным объединениям, но выдвигалась от Якутского регионального отделения политической партии «Партия возрождения России».

Одержала победу с результатом 39,98%, опередив ближайшего соперника — представителя партии «Единая Россия», набравшего 31,70% голосов избирателей. Сардана Владимировна стала первой женщиной, вступившей на пост мэра Якутска.

Достижения на посту мэра Якутска

Двенадцать подвигов Сарданы Авксентьевой:

  • Снизила стоимость проезда в общественном транспорте в Якутске;
  • Продала дорогие служебные автомобили и запустила социальное такси на вырученные деньги;
  • Сократила траты на проведение праздничных мероприятий;
  • Уволила чиновника, заказавшего для мэрии банкеты на миллион рублей;
  • Успокоила протестующих на митинге в стадионе «Триумф»;
  • Сделала открытой работу мэрии Якутска;
  • Вместо новогоднего корпоратива провела благотворительную акцию;
  • Вместо показа балета, направила деньги на развитие библиотек;
  • Сократила количество чиновников в мэрии Якутска;
  • Начала борьбу со лже-кафе в Якутске;
  • Выступила в защиту якутского шамана Габышева;
  • Получила известность во всем мире.

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