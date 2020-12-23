У меня вибрирует все тело! Известный трэвел-блогер побывал в «Киэргэ»

В последнее время ювелирный дом «Киэргэ» стал особо популярным среди федеральных каналов. В ноябре почетным гостем компании стала известная российская культурно-познавательная программа канала НТВ «Поедем, поедим!», а 19 декабря «Киэргэ» посетил ни много ни мало, а сам Сергей ДОЛЯ – самый популярный трэвел-блогер России и ведущий программы РЕН ТВ «Невероятно интересные истории».

СПРАВКА — Сергей Сергеевич Доля (род. 13 ноября 1973, Харьков) — бывший генеральный директор компании Soundline, блогер-фотолюбитель — автор блога в «Живом Журнале» под названием «Страница виртуальных путешественников». Идеолог движения «Блогер против мусора». С 28 января 2019 года Сергей Доля является ведущим трэвел-шоу «Невероятно интересные истории» на канале РЕН ТВ.

Чем компания «Киэргэ» заинтересовала известного трэвел-блогера? Несомненно, своей особой философией, заключающейся в увековечивании и развитии традиционной культуры народов Севера. Фирма в последние годы известна народу не только своим ювелирным производством, нынче «Киэргэ» — настоящий дом-музей – хранилище самых эксклюзивных и интересных творений якутского народа, его самых удивительных находок и знаковых вещей.

Ювелирный дом по своей старой доброй привычке гостеприимства щедро распахнул свои двери перед известным телеведущим. На этот раз российского гостя встречали национальным горловым пением под аккомпанемент якутских барабанов и прекрасного хомуса Альбины Айархан. Сергей, особый ценитель национального колорита и экзотики, был в большом восторге:

«Великолепно! У меня вибрирует все тело».

Эксклюзивное представление продолжилось показом одежды от «Арт Киэргэ». Сдержанная тонкая красота якутских украшений вкупе с такими же сдержанными, но невероятно аутентичными нарядами на красавицах с нежной холодной красотой произвела свой горячий эффект. Мало кто остается равнодушным после показов «Киэргэ» — это неоспоримый факт!

Обязательным атрибутом любого мероприятия «Киэргэ» является наряд «Небесная невеста», созданный в соавторстве с самородком нашей земли, художником-модельером Августиной ФИЛИППОВОЙ.

Далее Сергея Долю ждала экскурсия по ювелирному дому. Телеведущему были продемонстрированы экспонаты из Бриллиантово-мамонтового центра — нагрудные украшения XVI-XVII и даже XII веков и такие ценные артефакты, как голова древнего буйвола, фрагменты бивней мамонта и др. Устроен показ украшений с редчайшими бриллиантами и драгоценными камнями, уникальных сувениров из якутских самоцветов, эксклюзивных творений ювелиров «Киэргэ» из мамонтовой кости (из коллекции «Симфония вечной мерзлоты»). Последнему материалу, который по словам ведущего «не уступает алмазу ни в красоте, ни в цене», было уделено на съемках особое внимание.

Подробно ведущие также остановились на алмазах, широко используемых в производстве «Киэргэ» в самых разных формах. Как показала хозяйка встречи заместитель директора Галина Павлова, еще роскошнее и прекраснее в украшениях выглядят алмазы в их первозданном неограненном виде. Настоящий природный шедевр!

В конце встречи Доле была оказана особая честь – ведущий был допущен к производственному цеху компании. Ювелиры показали московскому гостю мастер-класс по полировке драгоценных камней и продемонстрировали алмазные инструменты, применение которых в любом производстве существенно улучшает чистоту обработки деталей, увеличивает стойкость инструментов и, в общем, повышает производительность труда всего коллектива.

Прощались гости с хозяевами, как родные люди. Переиначивая известную фразу, скажем, что энтузиасты энтузиастов видят издалека. Там, где есть открытые, неравнодушные и любознательные люди – там есть Развитие и Рост.

Таким образом, «Киэргэ» внесла в дело имиджа и развития ювелирного туризма республики еще один значительный вклад. Эстетика и глубокая философия якутских украшений, нетленность народных традиций, первозданная красота якутской действительности: будь то алмазов, природы или девушек – все это нужно и можно демонстрировать миру.

Галина ПАВЛОВА, заместитель генерального директора ювелирной фирмы «Киэргэ»: — Выражаем большую благодарность за помощь в организации съемок постоянным участникам наших проектов – нашим уважаемым деятелям культуры хомусистке, заслуженной артистке Республике Саха (Якутия) Альбине Дегтяревой, Государственной филармонии Республики Саха (Якутия), народному этнофольклорному ансамблю «Добун».

Закончить статью хотелось бы словами Сергея Доля:

«Геологи уверяют, что на нашей планете уже не образуются новые алмазы. Это означает одно – когда-то из земли добудут последний алмаз и цены на них взлетят до небес. Так что бриллианты — это не только друзья девушек, но и отличная инвестиция в будущее!».

Адрес ювелирного дома «Киэргэ»: г. Якутск, пр. Ленина, 9/2

Телефон: 8-914-300-80-90