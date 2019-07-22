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У медвежонка Умки радостное событие

У медвежонка Умки, доставленной в республиканский зоопарк «Орто Дойду» из Олекминского улуса, закончился карантин. Два дня назад она переехала в вольер по соседству с белыми медведями, сообщает ЯСИА.

В новый вольер Умку перевели после карантина. В вольере, который ранее занимала Колымана, у медвежонка есть бассейн, где она купается в жаркие дни.

«Аппетит у малышки отличный и настроение тоже«, — отметили в зоопарке.

Напомним, бурого медвежонка Умку 15 мая спас со льдины житель села Урицкое Олекминского района Сергей Сударенко. После этого медвежонок, который оказался девочкой, некоторое время жил в семье Шаймардановых из Олекминска. 13 июня медвежонка привезли в республиканский зоопарк «Орто Дойду».

Источник: http://ysia.ru/u-medvezhonka-umki-zakonchilsya-karantin/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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