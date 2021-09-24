24.09.2021
17:08
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Экология
У матери в Якутии отобрали сыночка
Второго детеныша белых медведей Колыманы и Ломоносова по кличке Алмаз перевозят из якутского зоопарка «Орто Дойду» в Хабаровск, передает ulus.media.
Об этом сообщил 24 сентября директор учреждения Лука Сафонов.
«Сегодня он выехал в зоопарк в Хабаровске на автомобиле», — сказал он.
Ранее в мае в зоосаде «Приамурский» скончался белый медведь, проживший там четыре года. В связи с этим для создания и сохранения искусственной популяции белого медведя якутский зоопарк «Орто Дойду» согласился передать зоосаду детеныша Колыманы и Ломоносова.
Фото: SakhaLife.ru
Источник: Ulus.media
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