24.09.2021
17:08
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Экология

У матери в Якутии отобрали сыночка

Второго детеныша белых медведей Колыманы и Ломоносова по кличке Алмаз перевозят из якутского зоопарка «Орто Дойду» в Хабаровск, передает ulus.media.

Об этом сообщил 24 сентября директор учреждения Лука Сафонов.

«Сегодня он выехал в зоопарк в Хабаровске на автомобиле», — сказал он.

Ранее в мае в зоосаде «Приамурский» скончался белый медведь, проживший там четыре года. В связи с этим для создания и сохранения искусственной популяции белого медведя якутский зоопарк «Орто Дойду» согласился передать зоосаду детеныша Колыманы и Ломоносова.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: Ulus.media
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