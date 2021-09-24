У матери в Якутии отобрали сыночка

Второго детеныша белых медведей Колыманы и Ломоносова по кличке Алмаз перевозят из якутского зоопарка «Орто Дойду» в Хабаровск, передает ulus.media.

Об этом сообщил 24 сентября директор учреждения Лука Сафонов.



«Сегодня он выехал в зоопарк в Хабаровске на автомобиле», — сказал он.

Ранее в мае в зоосаде «Приамурский» скончался белый медведь, проживший там четыре года. В связи с этим для создания и сохранения искусственной популяции белого медведя якутский зоопарк «Орто Дойду» согласился передать зоосаду детеныша Колыманы и Ломоносова.