У ЛОРПа грандиозные планы по ремонту флота

В 2021 году ЛОРП планирует произвести ремонт 295 единиц флота

На совещании под руководством генерального директора пароходства Сергея ЛАРИОНОВА внесены корректировки в план судоремонта на предстоящий год.

По информации заместителя начальника планово-экономической службы Василия ПЛЕТЕНЕВСКОГО, увеличение объема ремонта составит 20%. Это связано с тем, что на 26 единиц увеличено количество судов очередного предъявления регистру в следующего году, необходимостью ремонта корпуса плавдоков в Белогорском судоходном участке и Пеледуйской базе технической эксплуатации флота, а также с большим объемом ремонтных работ на «Капитане Слобожанине», на котором, первым делом, планируется отремонтировать носовую часть корпуса. Предстоит также отремонтировать сухогрузный теплоход «Миргород». Службе главного инженера и Жатайскому судоремонтному заводу необходимо подготовить к навигации следующего года морской буксир «Ершов».

Продолжается достройка на танкере «Евгений Чистяков». Работы предстоит много: монтаж систем, крепление изоляции, прокладка кабель-трасс. Активно ведутся работы в рубке, начали прокладку кабелей освещения, автоматики, сигнализации и связи. Часть «Чистякова» ещё в цехах. Слесарь-ремонтник РМЦ Александр Кошкин закончил сверловку фланцев насадки, тут же все баллеры для танкера, промежуточные валы. Всё это придется ещё монтировать, центровать, подгонять. С установкой движительно-рулевого комплекса новостройку можно будет спустить со слипа к достроечной стенке. Объект планируется завершить в 2021 году.

На буксире «Конда» идет повышение класса с «Р» на «О». На нем будут заменены иллюминаторы, двери и люки на водонепроницаемые, огни, радионавигационное оборудование. Возможности теплохода расширятся за счёт района плавания. Трюмные каюты демонтированы, производится подкрепление корпуса, устанавливается новый рамный набор. В машинном отделении «Конды» установлены новые дизель-генераторы. Заменена система пожаротушения.