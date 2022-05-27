У «Ленатурфлота» — новый теплоход

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов посетил знаменитое Центральное конструкторское бюро им. Р .Е. Алексеева в Нижегородской области. Цель поездки – ознакомление с ходом строительства скоростного судна «Метеор», заказанного для дочернего предприятия ООО «Ленатурфлот».

Строительство «Метеора» нового проекта ведется по программе льготного лизинга. Изначально, сдача в эксплуатацию планировалась к концу 2023 года. Но, в результате проведенных переговоров между руководителями предприятий, принято решение об изменении сроков – новый теплоход в 2023 году уже выйдет в рейсы.

Как рассказал генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, корпус нового судна уже построен: «Руководство ЦКБ им. П. Е Алексеева заверило, что работы по внутренней сборке, а также оснащению завершатся уже в этом году. 2023 году мы запустим его в рейсы. Строительство нового скоростного судна строится по линии льготного лизинга. Согласно подготовленной ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компанией) программе, условия лизинга довольно удобны и даже выгодны для нас – на 15 лет под 2,5% годовых».

По информации, «Метеор» будет полностью оснащен современным внутренним снабжением, спасательным оборудованием, мягкими креслами, телевизорами, кондиционерами и т.д. По проекту, в нем предусмотрены места для людей с ограниченными физическими возможностями, имеется кафе-ресторан. Теплоход В общем, все для комфортной поездки на дальние расстояния. Проектом также предусмотрены удобства для экипажей: капитанская рубка будет оборудована новейшими системами управления скоростных судов, каюты мебелью, камбуз высококачественным оборудованием.

Как рассказал директор ООО «Ленатурфлот» Бактыбек Егоров, новое судно будет курсировать по маршруту «Якутск — Олекминск». «Как показала навигация 2021 года, спрос на данной линии большой, даже несмотря на то, что в прошлом году до Олекминска курсировали 2 новых «Валдая». Пассажиропоток увеличивается, и я уверен, что новый «Метеор» значительно разгрузит работу «Валдаев» и будет способствовать улучшению транспортной логистики для для жителей Олекминского улуса» — сказал Бактыбек Егоров.

Длина «Метеора 120Р» — почти 36 метров, а ширина около 10 м. Средняя скорость хода судна — 65 км/ч,. Новый «Метеор» сможет вмещать до 120 пассажиров при экипаже всего шесть человек.