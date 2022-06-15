У лавстори с «пикапером года», роняющим девицу на асфальт happy end

Девушка жива и условно цела. Тащил / ронял ее родственник — сообщает в своем телеграм-канале ВО! известный журналист и общественник Виталий Обедин.

14 июня в Якутске в ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, где случайный очевидец зафиксировал, как неизвестный мужчина несет на плече предположительно пьяную женщину. На видео видно, как женщина сопротивляется и падает на асфальт, при этом ударяется затылком. Мужчина поднимает ее и продолжает нести.

Отделом полиции №2 МУ МВД России «Якутское» данный инцидент был зарегистрирован в установленном порядке, начата проверка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлены личности мужчины и женщины, попавших в объектив очевидца в ночь на 13 июня. Участники происшествия доставлены в отдел полиции и опрошены.

Выяснилось, что 22-летний житель Якутска в ночь на 13 июня со своей знакомой посетил развлекательный клуб, где случайно встретил родственницу. Родственница находилась в нетрезвом состоянии, поэтому он сделал ей замечание и решил доставить её домой. Молодой человек заказал такси, однако в пути девушка захотела вернуться в клуб, поэтому таксист высадил их, не доезжая до адреса. Брат понес сопротивляющуюся родственницу на плече, в какой-то момент случайно уронил ее на землю, что и зафиксировал очевидец.

Опрошенная 23-летняя жительница Якутска сообщила полицейским, что не имеет к своему родственнику никаких претензий, факт возможного похищения и иных преступных посягательств в отношении себя не подтвердила.

(с) пресс-служба МВД