У Кыдааны Игнатьевой – новый мурал!

Художница Кыыдаана Игнатьева нарисовала мурал «Ньырбакаан на берестяной лодке» в рамках продолжения республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA» в Нюрбе. Арт-объект стал частью проекта благоустройства парка культуры и отдыха им. Сергея Васильева, ставшим в 2019 году победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Мурал «Ньырбакаан на лодке» — юный образ прародительницы Нюрбинского улуса, в вольной художественной интерпретации. Художница показала в портрете маленькой и хрупкой девочки отважный образ из легенд. Ее вдохновила история Ньырбакаан, описанная в книге «Глухой Вилюй», писателем В.С.Яковлев-Далан. Данная картина была нарисована маслом, как вариант специально для голосования среди жителей г.Нюрба. Из предложенных трех вариантов эскиза для росписи, была отобрана эта картина.

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