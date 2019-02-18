У «Кубка чемпиона» по многоборью новый хозяин

В эти выходные, завершился главный старт этой зимы для многоборцев – «Кубок Чемпиона» на призы семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского. За эти два дня мы стали свидетелями новых рекордов, принципиальных схваток, досадных поражений, а также узнали имя нового чемпиона. Но обо всем по порядку.

Начало

Участие в нынешнем турнире приняли 37 многоборцев, что является своеобразным рекордом. Ведь до этого нигде такое количество участников не было зафиксировано. И из этих 37 участников 24 представляли спортивный клуб Ивана Белолюбского «Боотур». Молодым ребятам было важно проверить себя в деле и наравне побороться с более маститыми соперниками. Забегая вперед, отметим, что многие из них достойно выступили и заслуживают отдельной похвалы за свои старания.

Первый день

Турнир традиционно начался с тройного прыжка (үс төгүл үс). В этой дисциплине, все зрители, были едины в одном мнении – Егор Филиппов будет первым. Так и вышло. С первой же попытки трехкратный победитель Игр Дыгына улетел за 35 метров и не оставил шансов своим соперникам. Попытки Николая Матаннанова не увенчались успехом, и он занял второе место. Третье место, с результатом 32,48 метров, стал «омоновец» Леонид Филиппов. Отдельно хочется отметить «кобяйца» Алексея Уваровского, который занял четвертое место, приземлившись на отметке 31,3. Имя этого парня мы упомянем еще не раз.

Вторая дисциплина – якутская вертушка (тутум эргиир). Атлетам предстояло за две минуты сделать максимальное количество оборотов вокруг своей оси. Здесь уже преимущество должно было быть у рекордсмена этой дисциплины Айсена Ботуева. Свой рекорд он не смог побить, но результат все равно был хорошим – 61 оборотов. Но «последнее слово» осталось за вышеупомянутым Алексеем Уваровским. В своей попытке он смог не только победить, но и установил новый рекорд республики – 67 оборотов! Теперь эта цифра становится новым ориентиром. Бронза досталась все тому же Леониду Филиппову, он смог оформить 58 оборотов. И по итогам первых двух дисциплин, амгинец с шестью очками вышел в лидеры.

Завершающим первый день этапом стал мас-рестлинг (мас-тардыһыы). Явных лидеров здесь было трое – Дьулустаан Ноговицын, Артем Варданян и Владимир Федоров. Для них мас-рестлинг считается основным видом спорта. Отметим также и большой прогресс Егора Филиппова, который смог отправить в группу “Б” двоих спортсменов из числа лидеров — Владимира Федорова и Артема Варданяна. Они то и разыграли в итоге между собой бронзовую медаль. В финале же, Егора ждал действущий чемпион мира Дьулустаан Ноговицын, который не уступил ни единой палки по ходу своих схваток. Не уступил он и своему визави в финале и завоевал первую золотую медаль. Хочется также отметить еще одного спортсмена который показал нам всем силу воли и свой характер – это Игорь Фролкин, родной брат другого чемпиона мира Сергея Фролкина. Юный томпонец завоевал сердца болельщиков своими яркими перфомансами и победами над более тяжеловесными парнями.

По окончании первого дня соревнований первая тройка лидеров выглядела так:

Дьулустаан Ноговицын (Горный-СК “Боотур”) – 15 очков Егор Филиппов (Хангалас-СК “Боотур”) – 18 очков Артем Варданян (Нам) – 20 очков

Досадная потеря

И на этот раз не обошлось без травм. Самой главной потерей можно считать снятие с турнира Николая Матаннанова, который получил растяжение задней мышцы ног в схватке с Егором Филипповым в мас-рестлинге. Это очень досадно, ведь по итогам первого дня в общем зачете, будучи даже снятым с турнира, он шел на первом месте с 14 очками…

Второй день

Утренняя часть турнира началась со стрельбы из лука. Здесь многоборцам предстояло попасть по мишеням, которые были установлены в 30 метрах от них. За попадание в каждого из них давалось определенное количество очков – заяц (4 очка), утка (6 очков) и белка (10 очков).

Великолепную стрельбу продемонстрировали Леонид Филиппов и Дьулус Ноговицын. Они единственные в обоих своих попытках попали по всем мишеням и тем самым разыграли между собой золотую медаль в перестрелке. И здесь в первой же попытке Леонид промазал по мишени, а Дьулус попал и добыл свою вторую золотую медаль. Бронза досталась опытному участнику турниров по многоборью Артему Варданяну. Осечку здесь допустил, к удивлению всех, Егор Филиппов. Удивительно, но не смог ни разу попасть по своим мишеням и выбыл из числа претендентов за медали. Слишком большой разрыв получился по очкам.

После стрельбы спортсмены сменили колчан с луком на кроссовки, ведь следующим этапом стал бег на 400 метров. Здесь участников разделили по этапам, и в каждом этапе на дорожку выходило четверо многоборцев.

Легкоатлеты Филипповы в этой дисциплине не дали усомниться в своем превосходстве, ведь бег это их ”хлеб”, а Егору после такой “подножки” от стрельбы психологически важно было вернуться на победную подступь. Но у его однофамильца были другие планы, и он на долю секунды опередив своего главного оппонента в этом виде стал победителем. Намский богатырь Артем Варданян также на долю секунды определил Айсена Ботуева, который стал в итоге четвертым.

Предпоследним этапом стала борьба хапсагай. Здесь уже явных лидеров невозможно определить, так как каждый может победить любого соперника.

Отличную борьбу продемонстрировал Артем Варданян, у которого с каждым разом арсенал приемов увеличивается. И это не зря, ведь его секундировал на протяжении всего турнира Антон Тойтонов, который всегда входит в число лидеров на республиканских соревнованиях по хапсагаю. Его советы и подсказки и в этот раз помогли его другу одержать верх над всеми своими соперниками. Но самой зрелищной и “валидольной“ схваткой стала борьба Владимира Федорова и Дьулустана Ноговицына за право выйти в финал. Дьулус в течении первых минут держал своего соперника за ноги и не смог его повалить. Нюрбинец продемонстрировал отличную защиту. Но на этом не закончилось, ведь не прошло и минуты как он снова пропустил в ноги. И в этот раз Дьулус не смог не только повалить своего визави, но и хотя бы вытолкать его за ковер чтобы взять очко. Минуты превратились в секунды и Владимир выигрывал по очкам, и Дьулус предпринял третью попытку прохода в ноги, но силы его уже покинули и Владимир Федоров повалил своего соперника и тем самым вышел в финал.

Финальным этапом турнира стала переноска камня. Победитель турнира решался на этом этапе, так как очки у двух лидеров, по итогам шести соревнований были почти равны. Чтобы все случилось в пользу Артема Варданяна, ему надо было занять первое место, а Дьулусу максимум третье место. Ведь в предыдущем виде много сил потерял именно Дьулус, и многим показалось, что он хоть и рекордсмен этого вида, не сможет протащить далеко этот камень. Но он доказал, что не зря его в народе прозвали “Таас Боотур” и в своей попытке, в свойственной ему спокойной манере, пронёс камень на 161,73 метра. После него, пришла очередь Егора Филиппова, и его результат – 137,01. Первые сто метров Егор почти пробежал, но вот последние метры дались ему с трудом. Предпоследним вышел Владимир Федоров, у которого получился пятый результат – 115,56 метров. Итог турнира стал ясен, новым победителем “Кубка Чемпиона” стал Дьулустан Ноговицын. Но Артёму было важно выйти на стартовую линию и попытаться перенести этот камень как можно дальше, ведь главное кредо его жизни – никогда не сдаваться. Он отдал все силы которые у него остались и пронёс камень на 121,56 метров, что является четвертым результатом. Третье место Досталось Айсену Ботуеву, который остановился на разметке 125,03 метра.

Здесь отметим, что по положению турнира, при переноске камня, спортсмены не использовали лейкопластыри, бинты и ремни с крепежами, которые могли бы послужить дополнительной помощью.

И по итогам двухдневных баталий, чемпионами и призерами стали:

Дьулустан Ноговицын (Горный улус-СК “Боотур”) – 27 очков Артем Варданян (Намский улус) – 31 очко Леонид Филиппов (Амгинский улус) – 48 очков Егор Филиппов (Хангаласский улус-СК “Боотур”) – 60 очков (по качеству) Владимир Федоров (Нюрбинский улус) – 60 очков

Новый лидер?

Дьулус Ноговицын не новичок в этом виде спорта, и знаком нам всем уже давно. В последние годы он не прекращал тренироваться, просто сфокусировался на другом виде спорта – мас-рестлинге. И в прошлом году, в ноябре, мы стали свидетелями достижения цели всей его жизни – он стал чемпионом мира по мас-рестлингу. Теперь он просто перенаправил свой взгляд в другую сторону, где перед ним стоит задача достичь другой цели – стать победителем “Игр Дыгына”. И после этого турнира, складывается впечатление что мы можем стать свидетелями еще одного его триумфа.

Сандал НИКАНОРОВ, Фото Sportyakutia.ru.