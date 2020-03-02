У Крестьянского рынка сбили пешеходов

За прошедшие выходные дни на территории Якутска и его пригородах было зарегистрировано 15 ДТП с материальным ущербом, из которых в одном ДТП пострадал 1 человек.

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В первый день весны 1 марта около 4-х часов дня на внутридворовой территории Крестьянского рынка по ул. Лермонтова произошел наезд на 2-х пешеходов.

Предварительно установлено, что 1 марта около 4-х часов дня возле дома №62 «К» по ул. Лермонтова, водитель 1970 г.р., управляя ТС «Тойота Туринг Хайс», следуя по внутри дворовой территории со стороны ул. Короленко в направлении Комсомольской площади, совершил наезд на двух пешеходов женщин.

В результате ДТП девушка 1999 г.р., которая следовала справа от ТС в попутном направлении получила травмы: ушиб мягких тканей затылочной области, назначено амбулаторное лечение.

Из объяснения водителя следует, что когда он следовал по внутридворовой территории Крестьянского рынка из-за стоящих машин резко на дорогу вышла девушка и сзади парень. После того как он принял меры торможения его машину занесло и скатом сбил девушку.

В ходе проверки было установлено, что водитель не употреблял спиртных напитков, состояние алкогольного опьянения не установлено.

По факту ДТП проводиться проверка.

Госавтоинспекция г. Якутска призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

Ведь с наступлением весны после ночных и утренних заморозков на дорогах города образуется наледь, в связи с чем водителям следует быть, крайне внимательными на скользких дорогах, необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, быть особенно внимательными и аккуратными на перекрестках, дворовых территориях и жилых зонах, вблизи пешеходных переходов, детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

С наступлением весны дети проводят на улице много времени. Автолюбители должны быть очень осторожны, особенно вблизи детских садов и школ. Ребенок, увлеченный играми, может совершенно не заметить машины и перебежать дорогу не вовремя. На таких участках автодороги необходимо снижать скорость, чтобы не быть застигнутым врасплох.

Уважаемые взрослые, чтобы избежать несчастных случаев на дороге напоминайте и учите своих детей Правилам безопасного поведения на дороге. Будьте правильным примером для детей. Берегите себя и своих близких.