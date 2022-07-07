У команды Якутска 6 золотых медалей



По итогам четырех соревновательных дней VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) в с. Борогонцы в копилке сборной команды города Якутска 6 золотых медалей, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Два золота команде принесла легкоатлетка Диана Адасько, не оставив шансов соперницам на дистанциях 100 и 200 метров. Об этом в соцсетях сообщил глава города Якутска Евгений Григорьев.

Кроме того, копилку сборной города Якутска пополнили женская команда по стритболу (1 место), Лена Иванова — гиревой спорт (1 место), Николай Копырин — легкая атлетика, 10 км (2 место), Диана Тартахинова — легкая атлетика, 400 м (2 место), Захар Кузьмин — гиревой спорт (3 место).

В общекомандном зачете Якутск занял 3 места в миксе по стрельбе из лука и гиревом спорте.

Сегодня завоевали золото и стали чемпионами Игр Владимир Оленов в гиревом спорте и команда по аэробике города Якутска.

Поздравляем команду Якутска с высокими результатами и желаем новых побед!

Напомним, с 4 по 9 июля 2022 года в с. Борогонцы проводятся VIII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия). Более 1800 спортсменов из всех районов Якутии соревнуются в 16 видах спорта.

