У команды Якутии два золота чемпионата Worldskills по северным профессиям

Две золотые медали завоевали якутские студенты на чемпионате Worldskills в Мурманске, который был посвящен северным профессиям, передает телеканал «Якутия 24».

«Республика участвовала по шести компитенциям это: арктический туризм, народные промыслы, судовождение водного транспорта, инженерный дизайн, животновод-оленевод, резьба по дереву и кости. Наша команда завоевала две золотые медали, в компетенции народные промыслы и животновод-оленевод. И две серебряные медали, по арктическому туризму и судовождению», — сказала руководитель центра развития профессиональных компетенций по республике Анастасия Захарова.

На чемпионате было более 80 участников из арктических регионов России, которые соревновались в 15 компетенциях. Республику представляли студенты покровского, арктического колледжа народов севера и центра подготовки рабочих кадров «Арктика», также из Якутского техникума технологии и дизайна и жатайского техникума.

«У нас было всего пять модулей: программирование по созданию электронного стойбища, разборка бурана, метание аркана, вырезание табурки и собирание чума. Я бы не сказал, что было легко, но все равно взял первое место», — поделился студент Арктического колледжа народов севера Дмитрий Волков, который принес золотую медаль по «Оленеводству».

Так, участие в чемпионате для студентов является развитие профессиональных навыков и соревновательный опыт, который пригодиться при дальнейшем освоении профессии.