У кого сегодня отключат свет, газ и воду?

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 29 марта (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ отключение теплоснабжения: 09.20 — 12.00 – Петра Алексеева, 4, 4/4, 6, 6/1, ГСК Север на 7 боксов, Пояркова, 9. отключение горячей воды: 09.30 — 12.00 – 202 мкр. корпус 1, 1/1, 1/2, 10, 11, 11/4, 11/5, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/4, 19, 21, 23, 24, 24/1, 25, 25/1, 25/2, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, поликлиника №4, КНС 202 квартал, Д/к «Кустук» №26, Ларионова, 2, 4, 6, 8, Кузьмина, 13, 13/1, 15/1, 17, 23/1, 23. отключение холодной воды: 09.00 — 11.00 – Кирова, 17, 19 с дробями, Орджоникидзе, 44. ЦРЭС отключение электроэнергии: 09.00 — 17.00 – Томтор, Улуу, Полярная, Беринга, В.Манчаары, Бестужева-Марлинского; 09.30 — 14.00 – Ильменская, 41 — 94, Билибина, 2/5 — 7/9, Винокурова, 49/1, Курнатовского, Пилотов, Хатын-Юряхское шоссе 6 – 9 км, Вилюйский тракт, 5, 6 км, Сергеляхское шоссе 9 – 13 км, Билибина, ДСК Победа, мкр. Борисовка, 1; 09.30 — 12.00 – Северная; 14.00 – 17.00 – Набережная, 2-я Набережная, 3-я Набережная, Можайского 43 – 49; 14.00 — 16.00 – переулок Таежный, Удачная, Курганная, Кобяйская. АО «Теплоэнергия» отключения горячей воды: 10.00 — 12.00 – Билибина, 35, 35/1, 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1.

Фото: Якутск.РФ Источник: ЕДДС

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