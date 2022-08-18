18.08.2022
19:48
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Якутия

У кого самые большие пенсии в Якутии? — Сахастат

Самые большие пенсии в Якутии у федеральных госслужащих, сообщает ИА SakhaNews, ссылаясь на данные Сахастата. 

По данным статистики на 1 июля средний размер пенсии данной категории лиц составляет 34,5 тысяч рублей, в то время как средний размер назначенной пенсии по всей республике равняется 23,8 тысячи рублей. Работающие пенсионеры получают в среднем пенсию в размере 19,6 тысяч рублей. 

Размер пенсии по старости в среднем составляет 25,7 тысяч рублей, по инвалидности — 17,7 тысяч рублей, по случаю потери кормильца — 12,4 тысяч рублей, социальная пенсия равняется в среднем 15,7 тысячи рублей. 

Всего в Якутии 273,3 тысячи пенсионеров, из которых 222,8 тысяч получают пенсию по старости.

Фото: News.Ykt.ru
Источник: ИА SakhaNews,

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