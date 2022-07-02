У кого рыбка больше? — известные якутяне хвалятся уловом

Главврач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан демонстрирует свой знатный улов на фото в своем аккаунте в VK. «Сам добыл, приготовил и съел» — сообщает якутский предприниматель и политик Владимир Федоров в своем тгк Владимир Федоров Саха

Фото: Телеграм, ВКонтакте Источник: Телеграм, ВКонтакте

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