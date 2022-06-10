У клюнувших на рекламу Уус строй, с карты списывали деньги — подробности

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Естественно, никакого розыгрыша в назначенный день не произошло. Но, как сообщает тгк @djiikey , дальше было ещё интереснее. Тем, кто клюнул на наживку, орги стали стучать в личку и впаривать загадочный план питания. Услуга стоит всего 26 рублей, надо лишь зарегаться на сайте и ввести данные своей карточки. Казалось бы на этом все, но это было только начало. К великому ужасу будущих владельцев домика у озера с их карты ежеминутно стали списываться деньги. Остановить это безобразие могла лишь блокировка карты. И то, если успеешь. Таким образом жительницу Якутска нагрели на 980 рублей за пару минут. Умножьте это на число участников розыгрыша. На скринах видно страницу мошенников, списания с карты и переписка с помощником СберОнлайн. тгк @djiikey