23.03.2023
10:29
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Светская хроника

У KitJah появился двойник?

Молодое дарование из Хангаласского улуса очень красиво поет KitJah.

Знакомьтесь, Хаҥалас уола Никита Косницкий. Подписчики шутят: Когда KitJah долго жил в Москве😂

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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