У Карамзина и Самсоновой истекли сроки домашнего ареста

У Георгия КАРАМЗИНА, генерального директора ООО «Утум-инвест» и Татьяны САМСОНОВОЙ, соучредителя и директора ООО «Утум-дизайн» истекли сроки домашнего ареста. Напомним, что эту меру пресечения в отношении Карамзина определил Верховный суд республики 18 мая, где была рассмотрена апелляция на решение судьи Якутского городского суда Таисии КУЛАКОВСКОЙ, в конце апреля избравшей более суровую меру — содержание под стражей. Что касается Татьяны Самсоновой, то ей судьи постоянно назначали домашний арест, учитывая, что она одинокая мать, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, а также внимали ее жалобам на состояние здоровья.

Напомним, что они оба проходят подельниками по резонансному уголовному делу с экс-вице-мэром Якутска Василием ГОГОЛЕВЫМ, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Георгий Карамзин обвиняется в подстрекательстве и пособничестве превышению должностных полномочий (ч. 4,5 ст. 33- п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ). Татьяне Самсоновой предъявлено обвинение в пособничестве превышению должностных полномочий (ч. 5 ст. 33-п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Экс-заместитель главы города сознался в оказании давления на руководство одной из коммерческих фирм в сфере строительства, в результате чего его действиями, а также действиями Карамзина и Самсоновой, которые оказали ему содействие, указанной фирме причинен имущественный вред в размере свыше 165 миллионов рублей, сообщала пресс-служба Следкома Якутии. Громкое уголовное дело было возбуждено год назад – в июне 2019-го. Дело расследовал Следком Якутии, оно было возбуждено по материалам УФСБ Якутии.

Следствие по данному делу завершено, сейчас Карамзин и Самсонова знакомятся с материалами уголовного дела. Поэтому их дела в прокуратуру еще не направлены, откуда и должны поступить в суд. Получилось, что подозреваемые в вышеназванных преступлениях Карамзин и Самсонова оказались в своеобразном «коридоре» вне зоны влияния следствия, поскольку оно уже окончено, и еще не попали под патронат прокуратуры, поскольку их дела еще не направлены в этот контролирующий орган.

Меньше повезло в этом отношении Василию Гоголеву, так как к моменту окончания срока домашнего ареста – 5 июня, его дело уже находилось в суде. Поэтому 3 июня судья Якутского городского суда Альберт ГОРОХОВ определил ему меру пресечения — домашний арест по 22 сентября 2020 года.

Так же судья Горохов назначил дату рассмотрения дела Гоголева по существу – 18 июня. Поскольку экс-вице-мэр полностью признал свою вину, деятельно раскаивается и своими показаниями помог определить действия своих подельников – Карамзина и Самсоновой, по его делу суд пройдет в особом режиме. На практике такие дела обычно рассматриваются в течение одного рабочего дня.

Как сообщает источник SakhaLife, если обвиняемые будут замечены при нарушениях меры пресечения – подписки о невыезде, прокуратура может выйти в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на более суровую, например, домашний арест или же закрыть в СИЗО.

Источник SakhaLife считает, что уголовные дела по Карамзину и Самсоновой будут направлены в прокуратуру примерно в конце июня, то есть после процесса над экс-вице-мэром Гоголевым.

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