У империй долгая память или «Показали Кремлю кузькину мать»?

Прошло всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. Неоднозначные результаты по Якутии и особенно по Якутску для некоторых стали предметом своеобразной гордости — якуты, мол, «показали Кремлю кузькину мать».

Впору вспомнить анекдот советских времен. Идут два хлопца, первый говорит другому: «Дивись ось йде ж…, давай поб’ємо його!». Второй: «Та не, дуже здоровий, ще нас самих поб’є!». Первый: «А нас то за шо?!».

КАКУЮ РОССИЮ НАРОД ХОЧЕТ?

Будущее народа и государства определяют устремления молодежи. А 76% молодежи России 18-30 лет уверено, что наше общество устроено несправедливо.

58% молодежи против 22% считает, что советское общество в 1970-1980-е годы было устроено более справедливо, чем нынешнее.

Умонастроения старших поколений понятны и без соцопросов – очень сильна ностальгическая тяга к периоду «развитого социализма».

Идеи либерализма западного образца менее популярны даже среди молодежи – 1990-е годы, когда во власти были либералы, еще не забыты. Наша молодежь ту эпоху всеобщего развала знает по рассказам старших, фильмам и обширной информации в интернете.

Таким образом, запрос в нашем обществе на «социалистическую справедливость» колоссальный.

И если есть неприятие либерализма, но есть запрос на социализм – сами понимаете, какую Россию хочет большинство народа.

Большие социальные, экономические и технологические успехи Китая делают притягательной для россиян идею социалистического государства с рыночной экономикой.

И курс Кремля также соответствует этим устремлениям – с либеральным Западом у нас жесткая конфронтация, государство у нас, несмотря на оптимизацию и прочее, остается социальным – отсюда нацпроекты с многотриллионным бюджетным финансированием.

Социальный, почти что социалистический курс удобен центральной власти, чтобы основная масса народа была материально зависима от нее. Двигателем прогресса и бизнеса в таком государстве должна стать небольшая энергичная, креативная часть общества, которая больше тяготеет к либеральным ценностям. И именно для этой части сохраняется иллюзия определенного либерализма, когда ЧУБАЙС и КУДРИН на орбите власти, когда НАВАЛЬНЫЙ свободно фрондирует, отделываясь административными арестами, когда есть радиостанция «Эхо Москвы», «Новая газета» и другие издания, через «Газпром» и разные прокладки финансируемые государством, против которого они якобы борются. Практически такая же модель была в СССР – научно-технический прогресс двигала снабжавшаяся через спецраспределители небольшая группа, читавшая «Литературную газету», для которой рамки дозволенного были чуть шире.

Один из идеологов американского либерализма Фрэнсис ФУКУЯМА недавно был вынужден признать, что приходит время социальных государств, а либерализм начинает уходить.

Значит фактическое нынешнее состояние нашей России и ее желаемое большинством народа будущее – социализм?

А что такое социалистическое государство? Централизация власти. Иначе оно не сможет концентрировать ресурсы и распределять их.

А что такое централизованная власть – разве успели забыть?

А КАК РАНЬШЕ БЫЛО?

Почти век назад якуты также попытались, как сейчас советуют разные лидеры местной оппозиции и блогеры, «продемонстрировать свой протестный потенциал» – было достаточно масштабное повстанческое движение.

Благодаря усилиям руководства Якутии, в особенности Максима АММОСОВА, Платона ОЙУНСКОГО и Исидора БАРАХОВА, последовала целая череда амнистий – практически все участники восстаний и поддержавшие поход «Сибирской добровольческой дружины» Анатолия ПЕПЕЛЯЕВА инсургенты смогли, сложив оружие, вернуться в свои дома и семьи.

И в 1927-1928 годах эти же амнистированные бывшие мятежники пошли за конфедералистами, чтобы выдвинуть вооруженный ультиматум Советской власти. Несомненно, все они искренне верили, что ставят совершенно правильные требования и что они могут дать импульс крупным политическим изменениям в жизни народов СССР.

Ответная реакция Москвы оказалась не такой, какую ожидали конфедералисты – уже никакой новой амнистии, наоборот, повальные аресты и последовавшие затем расстрелы, тюремные сроки и ссылки. Многие видные представители якутской интеллигенции, даже прямо не причастные к мятежу, такие, как Василий НИКИФОРОВ — КЮЛЮМНЮР, Анемподист СОФРОНОВ — АЛАМПА и другие были репрессированы.

Руководство Якутской АССР было тотально сменено, а ведь команда Аммосова была эффективной – задолго до планов индустриализации СССР успешно осуществляли пятилетний план индустриализации ЯАССР. Добычу золота довели к 1927 году до 16,4 тонн. В 1925 году при поддержке Москвы началось строительство Амуро-Якутской магистрали – в варианте автодороги, но также планировалось последующее строительство железной дороги. Инициированное Аммосовым изучение ресурсов края с участием десятков институтов АН СССР завершилось созданием актуального до сих пор плана развития региона – принятая в 2006 году Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Якутии до 2020 года, опиралась на тот, разработанный в 1920-х годах, план.

ИМПЕРИИ НИЧЕГО НЕ ЗАБЫВАЮТ

Последствия попытки поговорить с центром с позиции силы очень долго аукались. Многие проекты были свернуты или отодвинуты.

В годы Великой Отечественной войны лишь один якут — Федор ПОПОВ стал Героем Советского Союза, и то только из-за того, что был приказ СТАЛИНА – всем, кто первым переправился за Днепр, присваивать звание Героя. Золотые Звезды за форсирование Днепра получили 2438 советских воинов.

Якуты, эвенки, эвены храбро сражались на фронте, ценившие их отвагу командиры представляли их к Герою, но на определенном уровне согласования сворачивали все бумаги. Некоторых награда нашла через десятилетия, часто – посмертно.

Скорее всего, это чистая случайность, но факт есть факт – самые большие удельные потери среди всех народов страны на фронте и в тылу в расчете на тысячу человек понесли якуты. Также, видимо, совпадение, что центром повстанческого движения был Чурапчинский улус, а когда в годы войны в центральной группе районов наступила длительная засуха, на север был переселен именно этот район…

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЦЕНТРА

Социалистическое государство – это централизация экономики, что мы помним по примеру Советского Союза.

В России две трети всего населения, включая молодежь, считают, что доходы от нефти, газа, угля распределяются несправедливо. 42% молодежи, больше, чем другие группы молодежи с иным мнением, считает, что предприятия добывающих отраслей должны принадлежать государству.

Современный Китай также демонстрирует централизацию экономики – большая часть ВВП страны производится субъектами госсектора или по прямым, а также косвенным заказам государства.

С 2000 года шел процесс постепенной централизации экономики России – сейчас свыше 70% ВВП страны производится в госсекторе и предприятиями, работающими по госзаказам. Были внедрены консолидированные группы налогоплательщиков, чтобы сосредоточить сбор налогов прежде всего в Москве и Петербурге.

В итоге, например, Якутия не получает существенную часть налогов от предприятий добывающих отраслей – они платят основной массив своих налогов в других городах. Исключение – АК АЛРОСА.

В результате Якутия с населением 971.996 человек в 2020 году получит дотации в размере 51,598 миллиардов рублей (на первом месте – Дагестан с населением 3.110.858 человек – 72,892 миллиарда). Чечня с населением 1.478.726 человек – на 4-м месте с 33,485 миллиардами.

Надо было подумать – находясь в такой тотальной зависимости, как это мы можем «показать Кремлю кузькину мать»? Может, это нам покажут? Дороги у нас, включая улицы Якутска, строятся за счет федерального финансирования. Новое жилье взамен сносимого аварийного строится также за счет федеральных денег. Больницы, школы, локальные объекты спорта и культуры – теперь все строится за счет федеральных нацпроектов. Единственный системообразующий налогоплательщик Якутии – АК АЛРОСА – нескоро еще оправится от глобального экономического кризиса.

КАКОВЫ БУДУТ САНКЦИИ?

В 2018 году Якутия уже дала самый низкий в стране результат поддержки ПУТИНА, но все списали на протестное движение против Егора БОРИСОВА. Его вскорости сменили.

И всего через два года этот же фокус повторился – причем, в марте 2018 года было 64,38% голосов за Путина и 27,25% за ГРУДИНИНА, а в 2020 году – всего 55,64% голосов «за» и 40,65% «против». И в глазах Кремля, видимо, становится очевидно: якуты – самый оппозиционно настроенный народ в стране и эта позиция имеют системную основу.

Каковы будут последствия – можно предполагать разные варианты. Наиболее очевидное следствие – в сфере финансов. Наверное, вопрос выкупа алмазов у АК АЛРОСА в стоки Гохрана на сумму 1 миллиард долларов (около 70,7 миллиардов рублей) может зависнуть, а из этих денег в бюджет республики поступили бы отчисления в размере десятков миллиардов. Доля федеральных средств на строительство Ленского моста должна была составить 75%, или около 47,9 миллиардов рублей. Также планировалось построить 4 мостовых перехода через реку Вилюй и один большой мост через реку Алдан – полностью за счет федерального бюджета. Как бы все не остановилось на стадии проектов…

А будут ли потом в таком же большом объеме выделяться федеральные деньги на реконструкцию и ремонт улиц Якутска, на снос аварийного жилья, на другие проекты по благоустройству города?

Из первых политических последствий – 2 июля 2020 года при рассмотрении заявок на присвоение звания «Город трудовой доблести» Якутск оказался обойденным, хотя фигурировал в списке претендентов.

И на этом не остановятся, вероятно. Перед решающими выборами в Госдуму и президента России могут начать подкручивать гайки. А мэр регионального центра, которая через свою пресс-службу публично объявила, что голосовала против путинских поправок в Конституцию – это открытый вызов системе, разве нет?

Как пишет, комментируя арест сотрудниками ФСБ хабаровского губернатора Сергея ФУРГАЛА, телеграм-канал «Недальний Восток»: «Не самая лучшая идея бросать вызов системе, когда она по-прежнему сильна».

Были обыски у активистки кампании против поправок в Конституцию депутата Юлии ГАЛЯМИНОЙ, а также у координаторов «Открытой России» Татьяны УСМАНОВОЙ и Ольги ГОРЕЛИК. Финансируемая ХОДОРКОВСКИМ «Открытая Россия» была ведущей структурой по организации голосования против поправок. Обыски были и у шеф-редактора «МБХ медиа» («М.Б.Ходорковский медиа») Сергея ПРОСТАКОВА.

6 июля в Якутске был заместитель генерального прокурора России Дмитрий ДЕМЕШИН. 7 июля прошла информация, что ФСБ изъяла какие-то документы в мэрии и в «Агентстве развития территорий». Мэрия промолчала, а «Агентство развития территорий» сообщило, что документы они сами направили по запросу. Значит, что-то началось? И если эти документы по периоду Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ, то становится тревожно…

Очень хотелось бы верить, что ни один негативный прогноз по санкциям не сбудется…

А БЫЛ ЛИ СМЫСЛ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ?

Естественно, бывают ситуации, когда протест является единственной разумной альтернативой, чем компромисс.

А против чего некоторые так активно выступали?

1. «Федеральные территории»?

В Конституцию России вносится это новое понятие. Но это пока только термин. Должен будет разработан и принят отдельный закон о федеральных территориях. Вот тогда и следует вносить свои предложения или протестовать. Либо вообще «забить», если это к Якутии не будет иметь никакого отношения. Уже давно, со времен СССР, существуют аналоги «федеральных территорий», называются они «закрытые административно-территориальные образования». Сейчас в России есть 38 таких ЗАТО, среди них такие известные всему миру центры атомной и оборонной промышленности как Арзамас-16, Пенза-19, Златоуст-36, Челябинск-40, Челябинск-70, Красноярск-26, Красноярск-45, Свердловск-44, Свердловск-45 и другие. Есть и объекты Ракетных войск стратегического назначения и т.п.

2. «Обнуление»?

Кремль назвал триумфальными итоги общероссийского голосования.

А ведь добиться этого было нелегко.

Первые замеры общественного мнения после инициатив Путина по внесениям изменений в Конституцию показывали, что народ не совсем понял суть этих предложений по реформе системы госуправления. Явка на референдум грозила оказаться низкой.

Тогда началась «гонка поправок» – их число достигло нескольких сотен, некоторые были экзотичными, например, упоминание Бога.

Но так и не был достигнут общественный резонанс.

Именно тогда придумали гениальный ход.

Пока Путин ехал в Госдуму для выступления, всемирно известная первая женщина-космонавт Валентина ТЕРЕШКОВА вышла к трибуне и как бы вдруг внесла предложение об обнулении сроков Путина.

Это и стало той самой изюминкой, которой не хватало для пробуждения у народа интереса к референдуму. Это стало детонатором развертывания массовой дискуссии.

Итог известен – высокая явка, большая народная поддержка Путина. Этого бы не было, если бы не «обнуление».

В российской оппозиции этот гроссмейстерский ход Путина тоже поняли и попытались сорвать явку, отсюда призывы к бойкоту общероссийского голосования.

К сожалению, некоторые лидеры нашей местной оппозиции показали, что не умеют анализировать и видеть дальше первого хода. Изо всех сил они боролись против чего? Были против просто из принципа «быть всегда против Москвы»? Разумно ли это – ради своих амбиций пытаться противопоставить свой родной народ против центральной власти по любым поводам и без повода? Это и есть «развитое гражданское общество», якобы, возникновением которого в Якутии кичатся отдельные личности? Настоящее гражданское общество – это когда действуют осознанно и рационально. А у наших оппозиционеров было ли ясное понимание целей и задач борьбы против инициатив Москвы? Или превалировало желание просто так показать Кремлю «кузькину мать»?

В Якутии борьба некоторых влиятельных групп, имеющих большие финансовые, административные и медиа-ресурсы, против поправок в Конституцию была продиктована политическими целями – добиться, чтобы сняли нового главу республики за провал по голосованию. Эту цель, не скрывая, каждый день повторяли сайты, телеграм-каналы, издания и ватсап-группы, финансируемые и координируемые этими группами. И их задачи были совершенно далекими от борьбы против каких-то «федеральных территорий» и «обнуления».

В мировой литературе есть понятие «Борьба с ветряными мельницами» – герой романа Сервантеса, идальго Дон Кихот бросился бороться с мельницами, убеждая всех, что это – монстры, которых следует немедленно уничтожить, иначе они сожрут весь мир. А ведь настоящие народные лидеры как Михаил НИКОЛАЕВ и Зоя КОРНИЛОВА пытались предостеречь от борьбы против ветряных мельниц, принимая их за чудовища…

P.S. Эта статья была написана задолго до Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Но меня убедили не опубликовать – никого статья не убедит, противники поправок никакие логические доводы не воспримут.