02.03.2022
21:07
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Желток

У Гульнары Михайловой сдали нервы…

У риэлтора Гульнары Михайловой сдали нервы: она устала от такой славы и повышенного внимания СМИ, и написала пост в своем аккаунте в Инстаграм, запретив всем использовать данные с ее страницы:

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Риэлтор Гульнара Михайлова о блогере Сусанне Рожиной
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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