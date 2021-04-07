У гончарства Якутии появились блестящие перспективы

Гончарное дело — один из древнейших видов искусства на планете. Керамика — это продолжение природы. Глина — абсолютно живой материал, у нее есть энергия, текстура и температура.



Керамика сегодня повсюду — рестораны и кафе нанимают гончаров для создания функциональной керамики, которая привносит индивидуальность в блюда. В квартирах и в интерьере керамика считается желанным элементом дизайна. Все больше и больше люди отказываются от товаров фабричного производства и открывают для себя душевную природу товаров ручной работы.



Пятнадцать лет назад в Якутске невозможно было найти ни одной студии керамики. Сейчас поисковик выдает минимум 20 таких студий! И у всех у схожие задачи и проблемы, которые требуют совместных решений. Именно поэтому, осознавая какую пользу такие студии могут принести нашему обществу, компания «Камелек» и Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии» на базе Дома детского творчества организовали семидневный курс гончарного дела и первый круглый стол по теме «Перспективы развития гончарного промысла в Якутии».



Отрадно, что свыше 30 человек обучились гончарному делу, о чем получили соответствующий сертификат и теперь отличные специалисты есть и у нас в Якутии! По приглашению руководителя «Камелька» Ольги Григорьевой обучение провели лучшие профессионалы в своей сфере Людмила Тимакова, создатель зарегистрированного товарного знака «Инклюзивный ремесленный центр “Капля солнца” , руководитель АНО “ТО “ПензаХобби”, создатель международного фестиваля творчества и рукоделия “Канитель”, потомственный гончар Иван Учаев , руководитель АНО развития народных художественных промыслов “Дом гончара” г.Сызрань. Они помогли полностью оснастить материально-техническую базу.

Модераторы круглого стола Ольга Григорьева и Нарыяна Гаврильева, руководитель РЦ социальных технологий РС(Я), отметили, что наступил момент для создания ремесленных НКО в Якутии. Наша республика — регион талантливых мастеров, необходима консолидация усилий по вопросам удешевления закупки сырья, оборудования, инструментов. Важным аспектом именно для гончарного промысла является формирование нормативной базы, ведь добыча глина относится к категории недропользования. Подробнее о встрече можно прочитать на сайте yakutmuseum.ru

