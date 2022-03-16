У главы Якутии третье совещание за день
В своем телеграм-канале Айсен николаев сообщил, что провел третье за этот день совещание – по вопросам работы агропромышленного комплекса республики в условиях санкций.
Агропромышленный комплекс республики, включая перерабатывающие предприятия, работает в штатном режиме, все ключевые механизмы господдержки сохранены. По итогам обсуждения сделал следующие поручения:
- Увеличить в текущем году ставку субсидирования заготовки молока.
- Обеспечить бесперебойную работу всех системообразующих предприятий.
- Обеспечить производство сырьем до закрытия переправы и поставки сырья по старым ценам в рамках заключенных контрактов.
- Продолжить реализацию проекта по развитию семейной экономики. Он предусматривает предоставление земельных участков, закупку теплиц, рассад и приобретение ряда сельскохозяйственных животных: свиней, кроликов, кур, уток. В конце прошлого года мы заложили в бюджете республики беспрецедентные меры поддержки для сельского хозяйства. Уверен, что текущая работа обеспечит максимальный толчок развитию отрасли.
Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
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