У главы Якутии третье совещание за день

В своем телеграм-канале Айсен николаев сообщил, что провел третье за этот день совещание – по вопросам работы агропромышленного комплекса республики в условиях санкций.

Агропромышленный комплекс республики, включая перерабатывающие предприятия, работает в штатном режиме, все ключевые механизмы господдержки сохранены. По итогам обсуждения сделал следующие поручения: Увеличить в текущем году ставку субсидирования заготовки молока.

Обеспечить бесперебойную работу всех системообразующих предприятий.

Обеспечить производство сырьем до закрытия переправы и поставки сырья по старым ценам в рамках заключенных контрактов.

Продолжить реализацию проекта по развитию семейной экономики. Он предусматривает предоставление земельных участков, закупку теплиц, рассад и приобретение ряда сельскохозяйственных животных: свиней, кроликов, кур, уток. В конце прошлого года мы заложили в бюджете республики беспрецедентные меры поддержки для сельского хозяйства. Уверен, что текущая работа обеспечит максимальный толчок развитию отрасли.



Фото: @Aisen_Nikolaev Источник: @Aisen_Nikolaev

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх