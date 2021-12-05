У главы Якутии появился новый друг

Айсен Николаев написал в инстаграм:

Знакомьтесь, мой новый друг! Появился он у меня недавно, благодаря опытным охотникам из Чурапчинского улуса🐶

В силу возраста, конечно, проказничает, но видно, что очень смышленый.

Осталось придумать кличку. Как назовем?