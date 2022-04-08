АЛРОСА адаптируется к санкциям, введенным США против компании

Компания предпринимает необходимые усилия, чтобы адаптироваться к наложенным на АЛРОСА на международном рынке финансовым ограничениям. АЛРОСА – крупнейший работодатель и бюджетообразующая компания Якутии, в сложившейся ситуации стремится сохранить объемы производства и выполнять принятые социальные обязательства.

У АЛРОСА серьезный запас прочности, высокий уровень финансовой устойчивости. Запасы, необходимые для работы в ближайшие месяцы, на производственные площадки завезены. Специалисты компании работают над обеспечением бесперебойных поставок всего необходимого для дальнейшего поддержания производства. Касательно персональных санкций, наложенных на генерального директора С.С. Иванова, он, по информации компании, никогда не имел никакой собственности за рубежом, сообщили в министерстве промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).