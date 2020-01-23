У Эвено-Бытантайского улуса хорошие перспективы

По итогам рабочей поездки в Эвено-Бытантайский национальный улус 22 января Айсен НИКОЛАЕВ провел рабочее совещание по рассмотрению основных направлений социально-экономического развития улуса на период до 2030 года.

В своём докладе глава улуса Гаврил ГОРОХОВ отметил, что основу экономики Эвено-Бытантайского национального улуса составляет отрасль сельского хозяйства.

«Мы занимаемся сразу тремя направлениями сельского хозяйства: разведением чистой эвенской породы оленей, якутской породы скота и табунным коневодством. В нашем улусе сосредоточено 9,9% поголовья оленей республики. С прошлого года количество поголовья начало стабилизироваться, и сегодня улус занимает четвертое место среди арктических районов республики по поголовью оленей. На сегодняшний день в районе насчитывается 13 тыс. 400 голов оленей. В рамках Стратегии социально-экономического развития улуса к 2030 году мы ставим перед собой задачу достичь прироста поголовья оленей на 34%, что составляет 20 тыс. голов», — сообщил глава Эвено-Бытантайского улуса.

Было также отмечено, что территория улуса располагает месторождениями ртути, серебра, олова и других полезных ископаемых.

Среди перспективных направлений социально-экономического развития улуса, кроме сельского хозяйства, названы туризм и предпринимательство.

Айсен Николаев подчеркнул, что, несмотря на то, что Эвено-Бытантайский улус является одним из труднодоступных районов республики, активно развивается, во многом благодаря позитивно настроенным жителям.

«У Эвено-Бытантайского улуса хорошие показатели, в том числе по демографии. Это один из немногих районов Арктики, где количество населения не сокращается, а наоборот увеличивается», — сказал руководитель республики.

Он также отметил, что в улусе хорошо развивается малый бизнес и имеются интересные проекты в сфере туризма. По мнению главы республики, Эвено-Бытантайский улус один из экологически чистых районов Якутии с разнообразием уникальных природных ландшафтов – от тундры до гор. Это дает улусу при поддержке профильного министерства и при решении определенных вопросов, связанных с транспортной инфраструктурой, все преимущества для организации достаточно востребованного туристического бизнеса.

Но основное направление развития улуса, Глава Якутии Айсен Николаев связывает с сельским хозяйством: