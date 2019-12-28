У Дома ребенка в Якутске появилась «крестная мама»

Сказочный подарок сделал коллектив республиканского Дома ребенка в Якутске самым маленьким своим воспитанникам – тем, кто особенно нуждается в чуде, любви и заботе, а им всего-то не больше четырех лет.

В новогоднем представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой малыши — снежинки, гномики, лисички, мышки, котики — кружили хороводы вокруг нарядной елки, пели, рассказывали стихи.

В гости к малышам на новогодний утренник пришли депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова, представители специализированной пожарно-спасательной части федеральной пожарной службы по РС(Я), республиканской прокуратуры, национальной библиотеки имени А.С.Пушкина и ОАО «Алмазы Анабара». Они тоже постарались создать детям новогоднее настроение, принесли хорошие подарки – от развивающих игр до детской мебели.

Позаботились о новогодних сюрпризах и сами работники Дома ребенка. Они выступали в роли Деда Мороза и его внучки Снегурочки, северных оленей, которые привезли на сверкающих санях кучу детских подарков. Сказочные феи тут же раздали их деткам, доставив малышам столько радости, сколько бывает только в Новый год.

Поздравляя малышей и весь персонал Дома ребенка с приближающимся Новым Годом, Галина Данчикова пожелала всем здоровья, счастья и свершения самой заветной мечты – обрести родителей, добрых, чутких, искренне любящих деток.

Галина Иннокентьевна отметила, что коллектив делает все возможное для полноценного воспитания и развития, социальной адаптации каждого ребенка с непростой судьбой.

Сегодня депутата Госдумы Галину Данчикову можно назвать «крестной мамой» специализированного Дома ребенка. Будучи председателем правительства Якутии она не только настояла на строительстве в зеленой парковой зоне современного, технологически обустроенного здания, но и взяла возводимый объект под свою опеку.

В двухэтажном каменном здании созданы отличные условия для физического, художественно-эстетического и духовно-нравственного развития. Комнаты психологической разгрузки и Монтессори – самые любимые для занятий у малышей.

Директор детского учреждения Эдуард Кондратьев поблагодарил социальных партнеров за помощь и поддержку Дома ребенка, работники которого вместе с органами опеки и попечительства занимаются реализацией социальной политики по профилактике сиротства, улучшением положения детей, оставшихся без попечения родителей.

Какими бы проблемными мамы и папы не были, вернуть ребенка в семью, убедить взрослых людей переосмыслить свою жизнь, потому что это очень нужно малышу и им самим, – самое главное в работе этого учреждения.

Надо сказать, что это у него хорошо получается. Только в этом году 139 детей вернулись в родные семьи, были усыновлены или взяты под опеку.

Сейчас в Доме ребенка на попечении государства находятся 76 детишек, которые ждут родителей. Причем, девятнадцати из них нет даже года.

Неравнодушных к судьбам маленьких граждан республики людей сегодня, действительно, много. К ним относится молодая семья Алексея и Кюнней Ким. Недавно у них родилась дочь, но это не помешало родителям найти время и приехать в Дом ребенка со своими подарками и пожеланиями чуда и добра.

Верим, всем сердцем верим, что в новом году они обязательно исполнятся!