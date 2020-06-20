У дольщиков «долгостроя» в Якутске появилась надежда

У дольщиков ООО «Северная строительная компания» (2 очередь), многие из которых еще в 2013 году вложили денежные средства в строительство, наконец-то появилась надежда на получение своих квартир. Среди дольщиков много жителей улусов, которые в надежде улучшить свои жилищные условия, отдали недобросовестному застройщику последние деньги.

Напомним, что решением Арбитражного суда РС(Я) от 23.12.2016 г. ООО «Северная строительная компания» признано банкротом. В связи с тем, что 1 очередь имела высокую степень готовности строительство завершилось силами дольщиков, создавших ЖСК «Дабаан». В рамках поддержки обманутых дольщиков их бюджета республики жилищно-строительному кооперативу была выделена субсидия. В декабре 2017 г. проблемный объект (1 очередь) был введен в эксплуатацию и восстановлены права более 120 граждан.

Возобновление строительства 2 очереди стало возможным благодаря замене недобросовестного застройщика в рамках процедуры банкротства. Определением Арбитражного суда РС(Я) от 16.05.2019 новому застройщику АО «Якутпромстрой» передан не только объект незавершенного строительства, но и право аренды земельного участка и обязательства перед 53 гражданами — участниками строительства.

На сегодняшний день новый застройщик активно ведет строительство многоквартирного дома. Права обманутых дольщиков ООО «Северная строительная компания» (2 очередь) будут восстановлены в 2021 году.