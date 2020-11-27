У детей Якутии появился мобильный «Кванториум»

При поддержке компании АЛРОСА и Целевого фонда будущих поколений РС(Я) в Якутии реализован федеральный проект – создан мобильный технопарк «Кванториум». Торжественное открытие прошло на днях во Дворце детского творчества имени Ф.И. Авдеевой.

«Руководство республики уделяет большое внимание поддержке молодёжи и детей. Наша общая задача — сделать так, чтобы образование и новые технологии были доступными абсолютно для всех, неважно в каком районе живёт ребёнок. И такие проекты, как «Кванториум», помогают нам решить эту важную задачу», — отметил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Напомним, Якутия получила в 2020-м году федеральную субсидию на создание мобильного технопарка «Кванториум» по проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Мобильный технопарк «Кванториум» — это перевозная автомобильная станция. Он будет оснащен средствами обучения, в том числе высокотехнологичным оборудованием, учебно-производственным оборудованием, лабораторным оборудованием, программным обеспечением, учебной литературой и другим оборудованием. На базе мобильного технопарка будет вестись обучение детей по программам инженерной направленности, а также практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности. В первую половину дня на базе мобильного технопарка «Кванториум» реализуется проект «Урок технология», во вторую – дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленности.

«Проект способствует массовому вовлечению детей и молодежи в научно-проектную и инженерную деятельность. Он позволит детям даже из отдаленных населенных пунктов вовлекаться в научно-техническое творчество. В дальнейшем эти дети могут связать свою судьбу с очень нужными для инновационного развития республики современными инженерными направлениями и создавать новые технологии», — отметил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС(Я) Владимир Егоров.

Мобильный кванториум, оснащенный высокотехнологичным учебно-производственным, лабораторным оборудованием, посетит в этом году школы Усть-Алданского, Намского, Вилюйского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского улусов и города Якутска.

На реализацию проекта Целевой фонд будущих поколений направил более 3 миллионов рублей за счет средств пожертвования компании АЛРОСА.