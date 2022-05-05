У Данила Мохначевского — бронза первенства России U-18

В Чите Забайкальского края завершился первый день соревнований. По его итогам у сборной команды Республики Саха (Якутия) всего одна медаль — бронзу завоевал в весовой категории до 51 кг Данил Мохначевский.

Победители и призёры:

До 42 кг. 1. Магомед Магомедов (Дагестан). 2. Абдулхалик Ханмагомедов (ХМАО). 3. Магомед Буриев (Дагестан) и Ахмед Хумидов (Чечня).

До 51 кг. 1. Курбан Салихов (Дагестан). 2. Алихан Ашинов (Кабардино-Балкария). 3. Магомедрасул Гаджиев (Ставропольский край) и Данил Мохначевский (Саха-Якутия).

До 65 кг. 1. Ислам Кажаров (Кабардино-Балкария). 2. Ибрагим Отеев (Дагестан). 3. Амир Ибрагимов (Дагестан) и Кежик Ооржак (Тыва).

До 92 кг. 1. Азамат Яхултов (Кабардино-Балкария). 2. Инал Гаглоев (РСО-Алания). 3. Магомедали Магомедалиев (Дагестан) и Абдулла Акбердаев (Чечня). #спортякутии