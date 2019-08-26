У Далааны родился малыш!

21 августа у одной из самых популярных певиц Якутии Далааны родился третий сын.

Звезда уточняет, что малыш родился в день 15-й, «хрустальной», годовщины их с мужем свадьбы.

Специально к рождению малыша глава семьи Кривошапкиных подготовил детскую, замечательно оформленную в нежно-голубых тонах: купил кроватку и своими руками изготовил пеленальный стол. Остальную мебель в комнате обновила сестра певицы, покрасив ее в модный цвет «утиное яйцо».

Счастливая мама и малыш уже выписались домой и чувствуют себя хорошо.

Далаана дала «Сахалайфу» эксклюзивный комментарий.

— Все мои дети — желанные и долгожданные, каждый появился с разницей в пять лет. Будто сама природа посылает их мне. Может, это связано с тем, что я пишу песни, и сама по себе — человек природы.

Все дети родились здоровыми, в результате естественных родов. При рождении всех троих сыновей присутствовал мой муж Иннокентий. Мы все делаем вместе, даже рожаем! (Смеется).

Он сам разрезал пуповину, сразу взял на руки малыша.

— Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моего любимого врача Елизавету Яновну Яковлеву и весь персонал Перинатального центра НЦМ в лице заведующей родового отделения №1 Любови Михайловны Охлопковой, которая во время родов держала меня за руку. Отдельная благодарность — заместителю директора Саргылане Ивановне Даниловой, директору Татьяне Юрьевне Павловой и, конечно, моей любимой акушерке Вере Михайловне Слепцовой, которая сопровождает вот уже вторые мои роды. Вера Михайловна приняла второго и теперь уже третьего моего сына.

Спасибо моей дорогой сестре Алине Посельской, которая работает в приемном отделении Перинатального центра НЦМ.

Также от всего сердца хочется поблагодарить медицинскую клинику «Аврора» в лице директора, моей подруги, Светланы Яновны Яковлевой. Две последние беременности я прошла вместе с ними. Спасибо!