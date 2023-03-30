🐂У Чомчоевых — прибавление! Нас встретила семидневная милашка тёлочка-саха ынаҕа. Суперактивная! Уже в первый день жизни она хотела забодать кур несушек, живущих в одном хотоне с коровами. Я с чувством ностальгии пообнималась с общительным телёнком, ведь в юности работала телятницей 🐂🐂🐂🐂🐂

Хозяйка Диана Васильевна угостила нас оладьями на молозиве, разбудила вкус весеннего питания в детстве.

Анатолий Игнатьевич рассказал, как идут дела с его проектами и нападением на него. Намерен отстоять и выстоять! Всестороннюю поддержку ему оказывает народный депутат Ил Түмена Елена Голомарёва.

Афанасий Махатыров-Хоту Тент, главная опора Чомчоевых, доложил о ходе продолжения результатов их совместных поездок в Москву, Иваново. И запланировали выезд в ближайшее время по своим проектам.

Весенняя ослепительная оттепель мощно придавила высокие сугробы. Воздух наполнен озоном, и вольно дышится на заповедной Кенкемэ.

Саха ыала на Кенкемэ живёт жизнью животноводов и глобальными делами подвижников.

Глобальное — в локальном!