У четырех УК аннулированы лицензии на управление домами ❗

Управлением госстройжилнадзора РС(Я) прекращено действие лицензий четырех столичных управляющих компаний на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.

Лицензии аннулированы в связи с фактическим прекращением деятельности юридического лица у ООО УК «Цитадель», ООО УК «Свое жилье», ООО УК «НВС-Сервис», ООО «Домсервис». Соответствующие изменения внесены в реестр лицензий.

В 2021 году ведомством было получено 25 заявлений на выдачу лицензий, по итогам процедуры лицензирования шестерым из них отказано. Также прекращено действие шести лицензий, из которых четыре по заявлению самих УК и два в связи с прекращением лицензируемого вида деятельности.

Подать заявление на получение лицензии, ее прекращения, переоформления, или же предоставления сведений о конкретной лицензии можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Для получения доступа к электронным услугам необходимо иметь подтвержденную учетную запись.