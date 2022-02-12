У Быка холода отвалился первый рог

Сегодня 12 февраля — а это значит, что у Быка холода сломался первый рог, с этого дня прекращаются крепкие морозы.: наступление морозов, а затем и приход весны по народному календарю соответствуют периодам роста и ломки его рогов. Через 12 дней, 24 февраля, у Быка отвалится и второй рог — морозный период закончится, сообщает ЯСИА.

По якутским преданиям, 14 октября Бык холода выходит из Ледовитого океана и с этого дня начинается зима. И так, до 8 января у него отрастают и заостряются рога, усиливая морозы. 31 января рога начинают притупляться, морозы ослабевают. А сегодня, 12 февраля, у него ломается первый рог и прекращаются крепкие морозы. Второй рог отпадает 24 февраля, морозный период полностью закончится. Через некоторое время после этого у Быка отваливается голова и наступает весна.

Сегодня в Якутске стоит солнечная погода, местами облачно. Днем столбик термометра поднимется до -28 градусов, ночью опустится до -35 градусов. Ветер западный до 2 м/с.