У браконьеров среди добычи нашли краснокнижных чирков-клоктунов

На 412 км федеральной автодороге «Колыма» была остановлена автомашина-внедорожник. Во время досмотра и проверки документов водителя, внутри салона полицейские обнаружили 8 мешков и один картонный ящик с тушками водоплавающих птиц, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии

В ходе доследственной проверки установлено, что среди незаконно добытых биоресурсов имеются 11 штук чирка-клоктуна, из них 6 самок. Данный вид птицы из семейства утиных занесен в Красную книгу России, а также охраняется отдельными международными соглашениями. Стоимость одного самца чирка-клоктуна оценивается в 25000 рублей. Стоимость самки оценивается дороже.