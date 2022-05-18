18.05.2022
19:40
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Экология

У браконьеров среди добычи нашли краснокнижных чирков-клоктунов

На 412 км федеральной автодороге «Колыма» была остановлена автомашина-внедорожник. Во время досмотра и проверки документов водителя, внутри салона полицейские обнаружили 8 мешков и один картонный ящик с тушками водоплавающих птиц, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии

В ходе доследственной проверки установлено, что среди незаконно добытых биоресурсов имеются 11 штук чирка-клоктуна, из них 6 самок. Данный вид птицы из семейства утиных занесен в Красную книгу России, а также охраняется отдельными международными соглашениями. Стоимость одного самца чирка-клоктуна оценивается в 25000 рублей. Стоимость самки оценивается дороже.

Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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