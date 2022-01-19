У большинства заболевших наблюдается легкое течение COVID-19

В Якутии эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. Растёт число заболевших коронавирусом, однако у большинства из них заболевание подходит в легкой форме. Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

«Увеличивается число заболевших коронавирусом, и наблюдается высокая скорость распространения инфекции. Тем не менее, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Поэтому пациенты могут лечиться дома», — подчеркнула министр.

Афанасьева напомнила, что именно вакцинация помогает переносить болезнь в легкой форме, и призвала якутян получить прививку или пройти ревакцинацию.

«В отделениях реанимации врачи борются за жизнь восьми крайне тяжёлых больных. Все они, к сожалению, невакцинированные», — отметила глава ведомства.

Сегодня первым компонентом привиты более 548 тысяч человек, это 76,5% взрослого населения Якутии. Ревакцинацию прошли более 107 тысяч человек. Это 62% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Министр здравоохранения проинформировала о новом указе главы Якутии о введении дополнительных ограничительных мер. Они касаются проведения массовых мероприятий и посещения общественных мест.

Официальные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры сокращается до 50%. Не допускается посещение аттракционов, детских игровых комнат и развлекательных центров школьниками, переведенными на дистанционное обучение. Срок самоизоляции в случаях заболевания членов семьи ОРВИ и в случаях контакта с больными коронавирусной инфекцией сокращается с 14 до 7 календарных дней.

На брифинге также работу единого номера 122 прокомментировал Петр Николаев, первый заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я). По его словам, вчера была проведена масштабная техническая работа по подключению пяти лечебных учреждений.

«Сегодня фиксируются недозвоны по номеру 122. Это связано с большим количеством вызовов. Меры приняты. В течение трех часов ситуация будет исправлена», — сказал Николаев.