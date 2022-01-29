У большинства больных омикроном — легкое течение

За сутки в республике госпитализировано 123 человека с COVID-19, накануне — 141.

Всего за сутки выявлено 2 506 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировано 2 305 заболевших COVID-19.

За сутки выздоровели 860 человек, накануне — 410.

Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания.

Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Первым компонентом привиты 571 920 человек (79,8% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 124 010 человек. Это 60,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Сегодня в одной из поликлиник Якутска нет пациентов, ведь сегодня выходной… Фото распространяют в соцсетях.

Фото: Whatsapp Источник: тгк Якутия. Оперштаб

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