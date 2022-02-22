У блогера Рожиной были подельники в МВД?

Уголовное дело передано в Следком Якутии

SakhaLife стало известно, что уголовное дело в отношении блогера Сусанны РОЖИНОЙ забрали у МВД республики и передали его в Следком Якутии. Обычно Следком ведет уголовные дела, так называемых, спецсубъектов – депутатов, крупных чиновников и руководителей.

Относится ли блогер к таковым? Или это может означать, что блогер начала «делиться» информацией о своих подельниках и об информаторах в рядах регионального МВД?

Напомним, что известный блогер написала явку с повинной.

Сусанну Рожину и Рината АБСАЛИХОВА, преподавателя ЯЭПИ и предпринимателя, обвиняют в вымогательстве группой лиц в особо крупном размере. Данное деяние относится к особо тяжким преступлениям. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы с крупным штрафом.

Рожина поняла всю тяжесть ситуации и пошла на сотрудничество со следствием в целях смягчения наказания, сообщает источник SakhaLife. Еще до рассмотрения меры пресечения в суде 11 февраля, Рожина признала свою вину и принесла извинения заявительнице, риэлтору Гульнаре МИХАЙЛОВОЙ. Сейчас блогер и преподаватель находятся на домашнем аресте.

СМИ ранее сообщали, что после задержания Рожиной 9 февраля, на МВД обрушился шквал звонков с рекомендацией не возбуждать уголовное дело. В ночь с 9 на 10 февраля приехал замминистра ЛУКИН, который дал команду возбудить уголовно дело, сообщал подробности «Якутск вечерний».

С передачей в Следком, у заинтересованных в ходе следствия полицейских, нет больше доступа к резонансному уголовному делу.