06.10.2022
20:21
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Природа
На беременную белую медведицу надели ошейник для наблюдения
В Якутии надеются проследить за жизнью и здоровьем беременной белой медведицы. На Медвежьих островах завершился мониторинг белых медведей. Впервые на территории заповедника удалось обездвижить зверя, чтобы надеть на него специальный ошейник. Теперь учёные будут следить за самкой. Подробнее об уникальном эксперименте: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27454/4658079/
Фото: тгк КП Якутия
Источник: тгк КП Якутия
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