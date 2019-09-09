У Айсена Николаева спросили за авиакомпанию «Якутия»

На сегодняшней пресс-конференции главы республики главный редактор сайта Storm24 Марина САНТАЕВА отметила, что с момента назначения нового генерального директора авиакомпании «Якутия» прошел почти год, а улучшения работы не заметно. На днях пассажиры авиакомпании были задержаны во Внуково на 13 часов, однако им не была предоставлена гостиница, и якутяне вынуждены были ночевать на полу. Журналистка спросила мнение главы Якутии, оправдало ли себя кадровое назначение.

Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что на днях точно такие же вопросы по улучшению обслуживания пассажиров задал генеральному директору авиакомпании «Якутия». А так же напомнил, при каких условиях состоялось назначение Владимира ГОРБУНОВА. Речь тогда стояла не об улучшении обслуживания пассажиров даже, а о сохранении местной авиакомпании как таковой. Росавиация предъявляла серьезные претензии по нарушению безопасности пассажиров, что грозило отзывом лицензии авиакомпании «Якутия». На что республика никак не могла пойти.

Айсен Сергеевич констатировал, что новый руководитель хорошо поработал для того, чтобы укрепить авиакомпанию. Сегодня все предписания со стороны Росавиации выполнены, и авиакомпании ничего не грозит, и это очень важно.

Но продолжаются задержки рейсов, имеют место и другие нарекания от пассажиров, над чем предстоит продолжить работу. Однако по итогам года «Якутия» хотя бы вышла из первого позорного места в рейтинге авиакомпаний по задержкам рейсов.

Усугубляет проблемы местной авиакомпании постоянная задержка ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Сначала речь шла о конце 2019 года, потом – 2020-ый, затем 2021, 2022, а «на днях радостно сообщили, что рассматривают 2023-2024 годы». Из-за ремонта ВВП, аэропорт может принимать самолеты лишь одного типа, что налагает ограничения на авиакомпании, особенно на местную.

Вопиющей халатностью назвал глава Якутии позицию федеральных чиновников в этом вопросе. И выразил надежду, что республика будет услышана Минтрансом России. Завтра Айсен Николаев вылетает в командировку в Москву, где будет поднимать ряд важных для республики вопросов.