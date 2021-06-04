04.06.2021
18:52
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Якутия

У Айсена Николаева хорошие новости

Глава Якутии в эти дни работает на Петербургском международном экономическом форуме. На своей странице в Инстаграм Николаев перечислил насыщенные итоги первого дня.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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