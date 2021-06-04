У Айсена Николаева хорошие новости

Глава Якутии в эти дни работает на Петербургском международном экономическом форуме. На своей странице в Инстаграм Николаев перечислил насыщенные итоги первого дня. View this post on Instagram A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх