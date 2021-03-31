У аэропорта «Якутск» — новая бесплатная справочная

Аэропорт «Якутск» запустил новую справочную службу – она доступна круглосуточно по номеру (4112) 31-88-44. Услуга бесплатна для абонентов всех операторов.

Новая справочная работает на базе системы «Автоматическая справочная служба аэропорта» (АССА) и внедрена аэропортом при содействии компании «Авиационные технологии связи» (ООО «АТС»).

Информирование пассажиров производится c использованием технологий распознавания и синтеза речи. Система способна обрабатывать запросы различной сложности и информировать пассажиров аэропорта по наиболее востребованным темам, касающимся выполнения рейсов и общих вопросов по авиаперевозкам. Например, абонент может получить информацию о расписании и статусе интересующего рейса, о том, как действовать при потере багажа и т.д. При этом время отклика голосового робота минимальное — абонент получает ответ на свой запрос в течение 3 секунд.

Аналогичные сервисы реализованы и активно используется для обеспечения обработки запросов пассажиров в аэропортах городов Екатеринбург, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Хабаровск, Красноярск и московском аэропорту Домодедово. Виртуальный оператор пользуется большой популярностью у пассажиров и позволяет в кратчайшее время получить необходимую информацию.

Автоматическая справочная служба аэропорта Якутск внедрена в рамках реализации Стратегии развития аэропорта в целях повышения качества обслуживания пассажиров и клиентов.